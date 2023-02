Pensión del Bienestar... ¿cuándo van a depositar los 9 mil 600 pesos y en que estados de la república se adelantará?

¿Cuándo adelantan los pagos de la Pensión Bienestar?

Será en los primeros días del mes de marzo 2023, cuando los beneficiarios de la Pensión Bienestar cobren un monto total de 9 mil 600 pesos correspondientes a los bimestres de marzo-abril.

Requisitos para formar parte del programa

• Acta de nacimiento.

• Documento de Identificación vigente (Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) o algún otro documento que acredite la identidad.

• Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.

¿Cómo cobrar la pensión si no cuento con la tarjeta?

En caso de no contar con el plástico porque no has recibido el nuevo, por extravío o por olvido; puedes hacer el cobro de la pensión a través de las oficinas de Financiera del Bienestar (antes Telecomm).

Previamente deberás agendar una cita para que puedas acudir llevando la siguiente documentación: acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente, clave única de registro de población (CURP), comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un número telefónico.

Para quienes tienen la tarjeta, el retiro se puede hacer de manera directa en los Bancos del Bienestar, en cualquier tienda Oxxo, Bodega Aurrerá, Walmart, Soriana, La Comer, Chedraui, Suburbia, Office Depot o en Banco Azteca, Banorte y Banjercito.