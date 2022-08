Si alguno de los jubilados que recibe la Pensión del IMSS quisiera reclamar el pago de mensualidades no cobradas, deberá seguir el trámite al pie de la letra para poder recibir su dinero luego de cumplir con los requisitos que solicita la autoridad para darle sus saldos pendientes.

Como es costumbre, el pago de la Pensión del IMSS deberá hacerse en los primeros días de cada mes, pero si por alguna situación los pensionados no pueden acudir a realizar el cobro, este saldo puede acumularse y se puede reclamar con un trámite que deberán realizar para conseguir que sean reconocidos por el Instituto con el saldo pendiente.

Ante esta situación y para poder solicitar el pago de mensualidades no cobradas de la Pensión del IMSS , deberás comunicarte con el Instituto que pide a los jubilados no aceptar ayuda de agentes externos al programa ya que tramitar este cobro es completamente gratuito y no generará ningún cobro de comisión.

TE PUEDE INTERERSAR: Pensión del IMSS... ¿Qué es la pensión mínima garantizada del IMSS y cómo solicitarla?

Así que si no pudiste cobrar el pago de tu mensualidad de la Pensión IMSS en alguno de los meses pasados, el saldo seguirá intacto y no tendrás que recurrir a ningún procedimiento legal para poder recuperar el dinero que no llegó a tus manos cuando debía.