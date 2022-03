Pide Claudia Sheinbaum que no haya juicio contra Sandra Cuevas

CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado al Congreso local para que no se inicie un juicio político contra la alcaldesa suspendida de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pues todo está en manos de la justicia.

“Con un respetuoso llamado a los diputados y diputadas del Congreso, porque leí en los medios que han planteado un tema de juicio político y, a mi parecer, no es correcto, o sea, el tema es judicial, está en manos de la justicia, no es un tema político, es un tema que está en manos de la justicia”, remarcó.

Luego de que Cuevas fuera vinculada a proceso por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, en el Congreso capitalino se propuso iniciar con un juicio político contra la alcaldesa suspendida.

En conferencia de prensa, al término de la instalación del gabinete de agua en Tláhuac, la jefa de Gobierno rechazó que exista una rebatinga política por la demarcación. “No tiene que ver con un tema de disputa de la alcaldía Cuauhtémoc ni mucho menos, no es un tema político, es un tema de justicia”.

Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno no está pensando en la designación de un nuevo titular, por lo que aseguró que no tienen contemplada ninguna terna para enviar a los legisladores del Congreso capitalino.

A la pregunta de si las medidas cautelares impuestas no ponen una soga al cuello a la alcaldesa suspendida, respondió: “No especulemos, o sea, yo no veo por qué se tiene que especular en este caso, se impusieron las medidas el día de ayer (jueves) creo fue, y no tiene por qué especularse más allá”.