Pide excuñada de Gertz a SCJN resolver con base en la verdad

CDMX.- En el marco de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los amparos de Laura Morán, expareja de Federico Gertz Manero y de su hija, Alejandra Cuevas, acusadas de provocar la muerte del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la familia de ambas difundió un video en redes sociales, en el que la excuñada del funcionario pidió resolver el asunto con base en la verdad y que no cometan una injusticia.

“No estamos pidiendo una cosa mal, no estamos pidiendo una cosa injusta, estamos pidiendo la verdad”, dijo la mujer de 94 años de edad. “Mi caso no me importa, soy una vieja, ruca, a mí la que me importa es mi nena”, expresó.

Este lunes la SCJN analizará los proyectos realizados por el ministro Alberto Pérez Dayán, en los que propone confirmar el amparo concedido a Laura y a Alejandra para reponer sus procedimientos y que se revisen todas las pruebas que sus defensas ofrecieron desde la integración de la averiguación previa y hasta el momento en que un juez de la Ciudad de México dictó auto de formal prisión contra Alejandra.

En el debate que sostenga el pleno de la Corte sobre estos dos casos, los ministros determinarán si la orden de aprehensión emitida contra Laura y el auto de formal prisión dictado a Alejandra, de 69 años, presa y sujeta a proceso por homicidio, estuvieron apegados a derecho.