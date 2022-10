Pide MC que titular de la Sedena comparezca ante el pleno, tras hackeo al Ejército

Al respecto, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Naranja, aseveró que se había hecho la solicitud formal a la Junta de Coordinación Política. “Sostenemos que no hay mayor falta de respeto a las fuerzas armadas que haberlas responsabilizado de las omisiones de autoridades civiles pusilánimes”, dijo.

Al tratarse de un ataque cibernético donde más de 6 terabytes de información fueron filtradas, el diputado Sergio Barrera arremetió que “la seguridad nacional no es un asunto menor”.

No obstante, en la conferencia matutina del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de Cresencio Sandoval, señalando las peticiones del Movimiento Naranja como “politiquería”.

“No le den importancia a eso, no es nota, no no no, no es nota. Nota es que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo. Eso sí es nota”, confió AMLO.

