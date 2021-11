Pide Monreal “reglas claras” para elección de próximos candidatos de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- Establecer reglas claras y un mecanismo confiable y transparente para la selección de candidatos, es la “prueba de fuego” de Morena para el proceso electoral del siguiente año, en el que se renovarán seis gubernaturas, advirtió el senador Ricardo Monreal Ávila.

Señaló que la base fundamental de cualquier gobierno y partido democrático es la designación de candidatos a puestos de elección popular; por lo que hay que cuidar que la contienda interna se lleve a cabo de manera transparente, para que deje satisfechos a todos los aspirantes, a fin de evitar cualquier división o ruptura. Entrevistado al asistir al informe del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el legislador morenista consideró que el gran reto de la dirigencia y de los órganos internos, entre ellos, el Consejo Nacional de su partido, es fijar bien las reglas “para que no haya pretexto de fugas, de divisiones y de deserciones”.

Ricardo Monreal sostuvo que en el procedimiento de selección de candidatos radica la unidad del movimiento; “la encuesta, para mí, debe ser sólo un insumo de la decisión”, pero no resuelve, porque es un mecanismo desgastado y “si no es transparente, si no se aclara y no se firma por todos los aspirantes, me temo que puede resultar en una escisión” interna.