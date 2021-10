Piden aclarar casos de desaparecidos en San Quintín

SAN QUINTÍN, BC.- Al lamentar y llamar a aclarar los casos que se han registrado de desaparición de jóvenes en San Quintín, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno da atención prioritaria a los jóvenes otorgándoles opciones educativas y laborables para evitar que sean empujados y enganchados por la delincuencia organizada.

Al encabezar la inauguración de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García” en esta comunidad, el titular del Ejecutivo federal criticó que en los sexenios pasados se despreció a los jóvenes y solo los llamaban “ninis”.

Llamo a este sector a que no se vayan “por el camino equivocado” y sean empujados a tomar el camino de las conductas antisociales y no se dejen influenciar por el consumismo y “el lujo barato”.

Obrador dijo que “nos importa mucho atender a los jóvenes, para que no se vayan por el camino equivocado, para que no sean empujados a tomar el camino de las conductas antisociales y que no se dejen engañar, manipular, que no se dejen influenciar por el consumismo, por el lujo barato, el que se esté pensando nada más en lo material, en el dinero, en la ropa de marca, en el carro último modelo, todo eso que es efímero.

“Tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, pero hay que atender a los jóvenes para que no los enganchen las bandas, eso es lo más importante, no darles la espalda a los jóvenes”.

Acompañado por el gobernador Jaime Bonilla (Morena) y por integrantes del gabinete de bienestar, el Mandatario federal señaló que en este nuevo municipio se terminó la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional “porque es muy importante que haya paz, haya tranquilidad”.

Destacó que como parte de su política de apoyar a la juventud se han construido en todo el país 145 sedes de Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” y seguro que sectores conservadores no tienen “en su esquema mental” el que se apoye a la juventud y que la educación sea un derecho y un privilegio.