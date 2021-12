Piden al Conacyt que frene conflicto con el CIDE

CDMX.- El Centro de Investigación y Docencia Económicas cumplió tres semanas de haber sido tomado y aún no se ve un camino de diálogo entre las autoridades del Conacyt y la comunidad estudiantil; por el contrario, la preocupación ha aumentado entre los miembros de la comunidad científica, uno de ellos es Martín Aluja, investigador del Instituto de Ecología —uno de los 26 Centros Públicos de Investigación del Conacyt—, quien señala que en todos los Centros había mecanismos para designar o ratificar a sus directores y que es inquietante que se siga el camino del CIDE.

“El país está en una situación muy complicada y lo que menos necesitamos es más conflicto. (Pido) que el Conacyt nos escuche y entienda que no somos una comunidad hegemónica que piensa de una sola manera y que además nosotros nos vamos a rebelar si nos quieren imponer una forma hegemónica de pensar. Somos críticos por naturaleza”, señala Aluja en entrevista, aunque enfatiza que habla a título personal y no a nombre de la institución a la que pertenece, “porque se nos ha instruido que debemos aclarar que hablamos a título personal y no a nombre de las instituciones”.

Para el 10 de diciembre y en medio de intentos fallidos para que las autoridades del Conacyt y los estudiantes mantuvieran un diálogo, los directores de los 26 CPIs enviaron un comunicado conjunto en el que afirmaron que la designación de Romero Tellaeche se dio en apego a la normativa. Sin embargo, Aluja indica que por siete años fue director del Inecol, trabajó con tres directores diferentes del Conacyt y nunca le pidieron avanzar en bloque.

“Jamás se nos pidió que hiciéramos pronunciamientos públicos en masa, que todos los directores juntos firmáramos cartas a nombre de nuestras comunidades, para mí es inédito y no abona en un país en el que se habla de democracia. México requiere democracia genuina y debe haber la libertad de que todo mundo exprese sus opiniones completamente libre y que no se hagan bloques de opinión única”, dice.