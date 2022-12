Podrían quitar ‘guardadito’ de plan electoral: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el Senado de la República se podría suprimir de la minuta de reforma electoral, el apartado que permite a los partidos políticos utilizar los remanentes para financiar elecciones subsecuentes.

“Hay que ver de qué se trata, porque me dijeron que ya no estaba. Puede ser que ahora en el Senado se quite, si va a ser hasta febrero, no le hace que nos lleve tiempo, porque todavía aplica para antes de la elección presidencial, tenemos tiempo”, señaló.

Abundó en que le tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver los casos de inconstitucionalidad que presente la oposición, en cuanto a las diversas modificaciones que se hicieron a las leyes electorales.

“El asunto de fondo se trató, se discutió, la gente se enteró de los intereses que predominan en cuanto al INE, y nosotros hicimos una propuesta que además va a corresponder a la Corte resolver”, afirmó.

Aseveró que su gobierno no reprimirá a nadie por presentar dichos recursos legales.