Policías le quitan 5 años de libertad en Coahuila

TORREÓN, COAH.- Javier “N” tenía 22 años cuando policías del estado de Coahuila lo detuvieron, lo subieron a una patrulla y lo torturaron. Lo acusaron de matar policías, de ser comandante de plaza del Cártel de Sinaloa y de secuestro agravado, delito por el que lo sentenciaron a 50 años.

Cinco años después y gracias al Proyecto Inocente de la Clínica Jurídica de la Licenciatura en Derecho, en la Universidad Iberoamericana Torreón, Javier obtuvo su libertad al no encontrar el MP elementos suficientes para mantenerlo en prisión por un delito que injustamente se le atribuyó.

En diciembre de 2016, mientras estaba con una amiga en el centro de Torreón, policías estatales se le acercaron y le pidieron que se identificara. “Te voy a hacer una revisión”, le dijeron. Javier se negaba. Otros policías se acercaron y decían: “Sí es él”, “No es”, decía otro; “Sí es él”, insistían. Los policías lo subieron a la patrulla y a su amiga la subieron a otra.

Finalmente, el 22 de enero de 2017 lo sentenciaron a 50 años de prisión. “Fue muy triste. Tenía todos mis sentimientos encontrados, sentí tristeza, odio, rencor hacia la autoridad”, narra.

Fue el 17 de enero de este año que le notificaron a Javier su absolución. “No me la creía. Fue algo tan difícil de pelear contra un sistema, que no me la creo”, comenta.

A unos días de salir de prisión después de cinco años de pagar una condena por un delito que no cometió, Javier tiene miedo. Cuenta que sale con temor y que siempre se fija que no haya un policía cerca porque no quiere que se repita la

historia.

Sobre una posible contrademanda o buscar una indemnización, asegura que no está en sus planes: “Ya no quiero saber nada de esa pesadilla. No me interesa nada del gobierno. Quiero continuar con mi vida y estudiar”, platica.

Ahora Javier quiere estudiar derecho porque quiere ayudar a personas inocentes como él. Para Javier, su absolución fue un milagro, pero también un acto de justicia.