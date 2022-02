¿Porqué Putin no le dio una “oportunidad a la paz” en Ucrania?

El día de ayer el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres hizo una petición al presidente ruso, Vladimir Putin, para que detenga a sus tropas en Ucrania durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad.

“Esta noche, solo tengo una cosa que decir, desde el fondo de mi corazón: Presidente Putin, evite que sus tropas ataquen a Ucrania. Dele una oportunidad a la paz, mucha gente ya ha muerto”, señaló Guterres.

Lo siguiente derivado de un discurso en el que Vladimir Putin, dijo que comenzaría una “operación militar especial” en Ucrania. Múltiples organizaciones de noticias informaron explosiones en varias ciudades y evidencia de operaciones militares a gran escala en toda Ucrania.

Por lo que quizás la pregunta más importante detrás de la crisis actual en Ucrania es esta: ¿Qué está pensando Vladimir Putin?

La decisión del presidente ruso de desplegar un gran número de tropas en el este de Ucrania ya ha desencadenado nuevas sanciones occidentales contra Rusia . Una invasión completa podría conducir a una guerra terrestre a una escala que Europa no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, un conflicto sangriento y devastador para rusos y ucranianos por igual. ¿Qué podría justificar incluso amenazar con eso?

La respuesta más clara de Putin hasta el momento llegó en un discurso pronunciado el lunes. Él cree que Ucrania es un país ilegítimo que existe en una tierra histórica y legítimamente rusa: “Ucrania en realidad nunca tuvo tradiciones estables de estado real”, como él dice.

Las propuestas hacia Occidente del actual gobierno de Ucrania son un intento de hacer frente a este falso régimen, al igual que su postura antagónica hacia Moscú. Esta combinación —un régimen antirruso en lo que Putin considera un territorio legítimamente ruso poblado por personas legítimamente rusas— es inaceptable para él.

“Ucrania podría haber seguido siendo un estado soberano mientras tuviera un gobierno pro-Putin”, dice Seva Gunitsky, politóloga de la Universidad de Toronto que estudia Rusia. “Reunificar las tierras formalmente probablemente no habría estado al frente de la agenda si Putin sintiera que tenía suficiente apoyo político del régimen ucraniano”.

La afirmación básica de Putin —que no existe una nación ucraniana histórica digna de la soberanía actual— es demostrablemente falsa . Sin embargo, esto no significa que Putin esté mintiendo: de hecho, los expertos en Rusia generalmente vieron su discurso como una expresión de sus creencias reales.

El discurso es consistente con un conjunto de declaraciones del presidente ruso que datan de hace años, que van desde un ensayo de 5.000 palabras sobre la historia de Ucrania publicado el año pasado hasta un discurso de 2005 que declara que “el colapso de la Unión Soviética fue un gran desastre geopolítico [en que] decenas de millones de nuestros conciudadanos y compatriotas se encontraron fuera del territorio ruso”.

Que Putin realmente crea en el nacionalismo ruso agresivo no hace inevitable una invasión mayor. Dependiendo de cómo interprete los puntos más finos de sus puntos de vista, es posible imaginar rampas de salida o concesiones occidentales que podrían evitar los peores resultados posibles.

Pero sí significa que simplemente reducir la motivación de Rusia a una queja clara: el temor de que Ucrania pueda unirse a la OTAN o un simple deseo agresivo de apoderarse de la tierra ucraniana, es un error.

En la mente de Putin, estos factores son inseparables en una narrativa histórica e ideológica compleja.

Comprender la crisis actual, y tal vez incluso resolverla, depende de tomar en serio estas ideas nacionalistas.

El argumento central del discurso de Putin del lunes es que Ucrania y Rusia son, en términos históricos, esencialmente inseparables.

“Ucrania no es solo un país vecino para nosotros. Es una parte inalienable de nuestra propia historia, cultura y espacio espiritual”, dijo, según la traducción oficial del Kremlin . “Desde tiempos inmemoriales, las personas que viven en el suroeste de lo que históricamente ha sido tierra rusa se han llamado a sí mismas rusas”.

Lo que ahora llamamos Ucrania, dice, “fue enteramente creado por Rusia o, para ser más precisos, por la Rusia comunista bolchevique”. En esta narración cuestionable, un trío de los primeros líderes soviéticos (Lenin, Stalin y Jruschov) arrebataron tierras a Rusia y varias naciones cercanas para crear una república distinta y ahistórica llamada Ucrania. La creación de Ucrania y las demás repúblicas soviéticas fue un intento de ganar el apoyo de “los nacionalistas más celosos” de toda la Unión Soviética, a expensas de la idea histórica de Rusia.

Esto ilustra lo que Putin quiere decir con “el virus del nacionalismo”. El nacionalismo ucraniano, en su opinión, es una infección introducida en el anfitrión ruso por los bolcheviques; cuando la Unión Soviética colapsó y las repúblicas desde Ucrania hasta Estonia y Georgia declararon su independencia, el virus mató a su anfitrión.

En realidad, estos países tienen identidades etnonacionales de larga data distintas de Rusia. Pero Putin no lo acepta y trata a las antiguas repúblicas soviéticas —y, sobre todo, a Ucrania— como partes de Rusia robadas a la madre patria como resultado de maquinaciones comunistas.

“Los radicales y los nacionalistas, incluidos y principalmente los de Ucrania, se atribuyen el mérito de haber obtenido la independencia. Como podemos ver, esto es absolutamente incorrecto”, dice. “La desintegración de nuestro país unido fue provocada por los errores históricos y estratégicos por parte de los líderes bolcheviques y soviéticos... el colapso de la Rusia histórica conocida como la URSS está en su conciencia”.

Como resultado, Putin no puede ver la Ucrania postsoviética como un país real; en su opinión, no tiene una historia real ni una tradición nacional que la una. En cambio, lo ve como un patio de recreo para los oligarcas que despliegan la demagogia antirrusa como una cortina de humo para su corrupción. “Las autoridades ucranianas, me gustaría enfatizar esto, comenzaron construyendo su estado sobre la negación de todo lo que nos unía”, dice.

El control ruso sobre Ucrania, argumenta, ha sido reemplazado por un tipo diferente de gobierno extranjero: el de Occidente. Después de las protestas de Euromaidán de 2013, que derrocaron al líder prorruso Viktor Yanukovych, “Ucrania misma quedó bajo control externo... una colonia con un régimen títere”.

La ominosa implicación de esta narrativa histórica es que el gobierno ucraniano, en su forma actual, es tanto ilegítimo como intolerable.

Es ilegítimo porque Putin ve a Ucrania como una parte legítima de Rusia separada puramente por un accidente de la historia. Es intolerable porque el gobierno de Ucrania busca legitimarse provocando un conflicto con Rusia, oprimiendo a sus hablantes nativos de ruso y amenazando las fronteras de Rusia.

Un gobierno respaldado por Occidente como este, advierte Putin, amenaza la supervivencia misma del estado ruso. En los pasajes más paranoicos del discurso, advierte que Ucrania adquirirá armas nucleares con la ayuda de Occidente, se unirá a la OTAN y, en última instancia, servirá como plataforma de lanzamiento para un ataque estadounidense contra Rusia.

“Esto no se trata de nuestro régimen político ni nada por el estilo. Simplemente no necesitan un país grande e independiente como Rusia”, dice. “Esta es la fuente de la política tradicional de Estados Unidos hacia Rusia”.

Un asalto militar no es el único temor de Putin. Él llama al movimiento Maidan de Ucrania un “golpe de estado” llevado a cabo “con la ayuda directa de estados extranjeros”; no hay duda de que teme un movimiento similar contra su propio gobierno. Poner a Ucrania en vereda —demostrando que un movimiento de protesta prooccidental en el corazón histórico de Rusia no puede tener éxito— es vital para proteger a su propio gobierno.

“Creo que la mayor amenaza para él es una amenaza del régimen, no una invasión militar real”, explica Gunitsky. “Él piensa que Occidente quiere subvertir su régimen como lo hicieron en Ucrania. Es por eso que la OTAN es solo una parte de la amenaza”.

En la mente del presidente ruso, existe una conexión perfecta entre el nacionalismo ruso y los intereses de seguridad rusos. Putin cree que el actual gobierno ucraniano amenaza a Rusia por razones ligadas a su pasado imperial; restaurar el control ruso sobre los territorios que cree que le pertenecen legítimamente sería una forma de poner fin a la amenaza.

Este pensamiento se muestra más claramente en la línea más ominosa del discurso de Putin: una que, en contexto, puede leerse plausiblemente como una amenaza para que Ucrania vuelva a estar bajo el gobierno directo de Moscú.

“¿Quieres la descomunización? Muy bien, esto nos queda muy bien. Pero, ¿por qué detenerse a mitad de camino? Estamos listos para mostrar lo que significaría una descomunización real para Ucrania”.

LA NARRATIVA DE PUTIN ES HISTORIA RETORCIDA

Por un lado, es simplemente incorrecto decir que Ucrania no tiene una identidad nacional independiente separada de Rusia. Kiev, la capital de Ucrania, fue construida siglos antes que Moscú. Al final de la Primera Guerra Mundial, Ucrania declaró su independencia de Rusia ; fue puesto nuevamente bajo el dominio soviético por la fuerza.

“Putin no es un historiador”, escribe en el Financial Times Timothy Snyder, un historiador de Europa del Este de la Universidad de Yale . “Ucrania tiene su propia historia distinta y fascinante y los ucranianos tienen tanto derecho a un futuro como cualquier otra persona”.

No es simplemente la manipulación de las élites lo que llevó a la gente de las antiguas repúblicas soviéticas, desde Estonia a Ucrania a Georgia, a intentar salir de la órbita de Moscú en la década de 1990: fue una ira real con la represión y el colonialismo soviéticos. Y es el comportamiento de Putin, no algún tipo de manipulación ucraniana de élite, lo que ha aumentado el apoyo entre los ucranianos para un vínculo más estrecho con Occidente.

Sin embargo, la creencia de Putin en la noción de victimismo ruso representada en el discurso parece ser sincera, consistente con su largo historial público.

“Estoy convencida de que Putin estaba ‘hablando desde el corazón’”, dice Alina Polyakova, presidenta del grupo de expertos del Centro para el Análisis de Políticas Europeas. “La mayor parte de esto estaba en su ensayo sobre Ucrania del año pasado”.

En ese ensayo, Putin argumentó que “la formación de un estado ucraniano étnicamente puro, agresivo hacia Rusia, es comparable en sus consecuencias al uso de armas de destrucción masiva contra nosotros”. En su discurso de 2014 en el que anunció la anexión de Crimea, un territorio ucraniano que permanece bajo la ocupación rusa, argumentó que “era [históricamente] imposible imaginar que Ucrania y Rusia pudieran dividirse y convertirse en dos estados separados”.

En un discurso de 2007 en Munich, Putin advirtió que el orden global liderado por Estados Unidos era uno en el que “nadie se sentía seguro”. Rusia y el mundo, dijo, habían llegado a “un momento decisivo” para alejarse de él. Y, por supuesto, estuvo el discurso de 2005 que lamentaba el fin de la Unión Soviética como un “desastre geopolítico” porque (entre otras razones) llevó a los rusos étnicos a vivir en estados independientes fuera de las fronteras rusas, como, por ejemplo, Ucrania.

Pero el hecho de que Putin haya abrigado durante mucho tiempo agravios nacionalistas no aclara hasta dónde está dispuesto a llegar en la búsqueda de estos fines.

Un panel de destacados expertos en Rusia convocado por la Universidad de Columbia el martes por la tarde estuvo de acuerdo en que el discurso de Putin tuvo un tono nacionalista beligerante y que representaba su pensamiento sincero sobre el tema. Pero discreparon sobre las implicaciones: en particular, si Putin podría ser aplacado con la concesión occidental y si realmente habla en serio sobre el uso de una invasión para rectificar lo que él ve como crímenes históricos contra Rusia.

Fyodor Lukyanov, un destacado analista de política exterior con sede en Moscú, argumentó que Putin realmente quiere que Occidente escuche sus preocupaciones sobre Ucrania y venga a la mesa de negociaciones. “Desde el principio”, argumentó, la acumulación en las fronteras de Ucrania “no fue una preparación para la guerra”. Más bien, fue una reacción al hecho de que “todos los intentos de Rusia en años anteriores de ofrecer una discusión más o menos normal sobre los arreglos de seguridad fueron simplemente ignorados”.

Stephen Sestanovich, un exdiplomático estadounidense que trabajó en temas de Rusia, argumentó que el discurso demostró lo contrario: que “el enfoque de Putin es menos el orden de seguridad europeo y más una especie de obsesión con Ucrania como estado ilegítimo que hace que sea casi imposible de imaginar. negociaciones serias”. Estuvo de acuerdo en que es posible que Putin no se intensifique mucho más en Ucrania, pero eso se debe a que Occidente había descubierto su farol al negarse a otorgar concesiones de seguridad importantes.

Por el contrario, Samuel Charap, de RAND Corporation, argumentó que una invasión era casi inevitable: el discurso agresivo de Putin, junto con sus despliegues militares avanzados, señaló una clara intención de montar un asalto total. Y Kadri Liik, miembro principal de política del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, afirmó que el nacionalismo revanchista de Putin estaba en desacuerdo con el público ruso.

“Una guerra real a gran escala por Ucrania sería muy impopular”, dijo. “Sería el principio del fin del gobierno de Putin, y creo que él podría saberlo”.

No hay una línea recta desde el discurso de Putin a ningún curso de acción. La dificultad básica para analizar el riesgo de una invasión total de Ucrania (que un farol ruso y la preparación rusa para una invasión parecen extremadamente similares) sigue vigente incluso después del despliegue ruso en el este de Ucrania.

Sin embargo, el discurso ayuda a arrojar luz sobre un aspecto crítico de la crisis: por qué Putin está haciendo esto. Si no comprende el sentido del agravio histórico y la forma en que moldea su visión de la “amenaza” de Ucrania, no comprende por qué está dispuesto a jugar un juego de tanto riesgo hoy.

Cualquier solución a la crisis debe tomar en serio su visión del mundo y descubrir qué se puede hacer exactamente para abordarla.