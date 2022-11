Presidente propondrá reforma legal al INE en vez de cambios a Constitución

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no insistirá en la negociación para aprobar su iniciativa en materia electoral, sino que se apostará a una reforma legal para reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y “que no haya plurinominales”.

“No, ya está tomada la decisión, ellos no quieren aprobar la reforma. ¿Qué es lo que no quieren? Lo voy a volver a repetir: que se reduzca el presupuesto. ¿Qué es lo que no quieren? Que en vez de 500 diputados haya 300, para que no existan los llamados diputados plurinominales y que todos sean electos de manera directa por el pueblo, no lo aceptan. ¿Qué es lo que no aceptan? El que a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo y no los partidos. ¿Qué es lo que no aceptan? Que ya no ganen tanto los funcionarios del INE, que se ahorre. Entonces, eso no lo aceptan”, expuso; además señaló que va a presentar cambios a la ley electoral sin infringir la Constitución y con ello lograr ahorros para que no sea tan costoso organizar las elecciones.

“¿Ya no se insistiría en la negociación? ¿Ya da por perdida la constitucional?”, se le cuestionó.

“No, no, es que ellos tienen muchos intereses y piensan que si se quedan con el INE como está van a poder contar con un instrumento para el fraude. Están completamente equivocados; la gente ya no acepta el fraude”, dijo el Presidente.

El mandatario ironizó al decir que son tantos los acarreados que participarán en la marcha del domingo por sus 4 años en la Presidencia, que ya no hay camiones para trasladarlos.

“Sobre la conmemoración del domingo, son tantos los acarreados que ya no hay camiones, la gente está entusiasmadísima”, señaló.