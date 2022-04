Pretenden posponer la sesión, revela PRD

CDMX.- Existe un fuerte rumor respecto a que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados pretende posponer la discusión de la reforma eléctrica, programada para mañana, porque no pudo conseguir los 56 votos que le hacen falta para aprobarla, señaló el diputado federal perredista, Mauricio Prieto, quien se declaró listo para votar contra la también llamada “Ley Bartlett”.

El legislador llamó a Morena y sus a aliados a no seguir prolongando la agonía de dicha reforma, y desecharla para ingresar una nueva que sí beneficie a México y sus habitantes.

Hizo también un llamado al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, a que cumpla con su responsabilidad y garantice el acceso de las diputadas y los diputados.

No obstante, dijo que en lo que concierne al grupo parlamentario del PRD “ahí estaremos firmes, no tengo duda de que vamos a entrar y desechar la ley de Manuel Bartlett. Que las y los mexicanos sepan que no hemos cambiado nuestra posición: Votaremos en contra”.

Por su parte, la diputada federal priista Cynthia López Castro advirtió también que la bancada de Morena pretende aplazar la discusión de la reforma eléctrica.

“Morena quiere cambiar la sesión del domingo (mañana), por más que quieran ya no conseguirán los 54 votos que les faltan. Será la primera Reforma constitucional que pierden en esta LXV Legislatura”, dijo la legisladora.