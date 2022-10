CDMX.- Priistas destacados, varios de ellos aspirantes a la Presidencia de la República, llamaron a la unidad para no permitir una elección de Estado en 2024 e insistieron en la necesidad de ir en alianza contra

Morena.

Durante el primer día de trabajos del foro Diálogos por México en el CEN del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora tricolor Beatriz Paredes advirtió que en el gobierno federal “existe una intención de perpetuar al partido en el poder”.

“Sabemos que el partido en el poder estará cobijado por una elección de Estado. No permitiremos una elección de Estado, no permitiremos la intromisión de los llamados servidores del bienestar, no queremos que el Estado meta las manos para ganar una elección ficticia”, dijo en el auditorio Plutarco Elías Calles.