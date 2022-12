Problemas de NL se resuelven aquí: De La Garza a gobernador

MONTERREY, NL.- Adrián de la Garza Santos, aspirante a la Fiscalía General de Justicia, respondió al gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien le pidió que se fuera del estado porque, acusó, nadie lo quiere.

De la Garza adelantó que no se irá del estado y le solicitó a García hacerse responsable de Nuevo León. En sus historias de Instagram, el también excandidato a la gubernatura por el PRI, respondió que los problemas del estado se resuelven en Nuevo León no en el extranjero, en referencia a los próximos viajes de Samuel García.

“Samuel yo no me voy a ir a ningún lado y tú deberías hacer lo mismo. Los problemas de Nuevo León se resuelven en Nuevo León, no en Egipto, ni en Asia, ni en el Vaticano” dijo.

“Te lo he dicho en privado y te lo reitero en público, si se trata de sumar por Nuevo León, cuentas conmigo. Yo tengo claro que tú ganaste y eres el gobernador de Nuevo León, pero por tu obsesión con la campaña te hace año y medio pareciera que tú eres quien no lo tiene claro. La gobernabilidad es tu responsabilidad y hoy está dañada”, señaló.

De la Garza también criticó que el gobernador pretenda imponer un fiscal subordinado a él, por lo que concluyó su mensaje a Samuel García expresando que no vea a los equilibrios, la división de poderes y la autonomía como sus enemigos.