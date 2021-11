Promete López Obrador subir salario mínimo para 2022 en asamblea del IMSS

Durante la 112 Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno ya trabaja para que haya un aumento en el salario mínimo para el 2022.

El mandatario recordó que el año pasado, la administración federal y los representantes de los trabajadores votaron a favor de un alza del 15 por ciento, pero los empresarios votaron en contra.

“(En 2020) se logró el acuerdo nada más entre los representantes de los trabajadores y el Gobierno, pero no quisieron aceptar los empresarios, no todos, pero sí no hubo consenso”, señaló.

En ese sentido, López Obrador dijo que espera que esta vez sí se logre un acuerdo con el sector empresarial y reconoció la actuación de éste para conservar los empleos durante el 2020 pese a los retos de la pandemia.

“Los respetamos... así es la democracia, sólo en la dictadura hay posturas únicas, pensamiento único; la democracia no, libertad. Pero yo espero que este año sí nos pongamos de acuerdo para aumentar el salario mínimo”, confió el Presidente.

En su participación en la asamblea, el ejecutivo federal dijo que el incremento al salario mínimo ayudaría al IMSS para que “cuente con más ingresos”.

Actualmente el salario mínimo en México es de 141.70 pesos y en la zona libre de la frontera norte es de 213 pesos.

Anteriormente el salario que aplicaba para el resto del país era de 123.22 pesos y en el 2019 ascendía a 102.68 pesos.

Durante los últimos tres años de la presente administración federal, el salario ha registrado un aumento; en el 2019 se logró un acuerdo para un alza del 16 por ciento, en el 2020 el incremento fue de 20 por cierto, pero para 2020, caso que fue recordado por López Obrador, no se pudo llegar a un consenso entre el sector obrero y el sector patronal, cuyo once representantes votaron en contra de la propuesta.

De acuerdo con una publicación de Forbes, para el próximo año la iniciativa privada tiene destinada una bolsa del 5 por ciento de su presupuestos para aumentos salariales, pero estos sólo serán para los empleados que hayan superado sus metas.

NO DESPEDIRÁN AL PERSONAL DE LA PANDEMIA

Sobre el personal médico que fue contratado por el Gobierno Federal durante la pandemia, el Presidente indicó que conservarán su empleo.

“No vamos a despedir a ninguno de esos trabajadores. Los vamos a incorporar al sistema de Salud”, aseguró.

Durante la asamblea del IMSS, el presidente también aseguró que “no puede haber victoria en una pandemia, pero sí certeza de deber cumplido: 233 hospitales reconvertidos, 18 unidades de expansión, 47 mil 185 trabajadores contratados y el dato más importante de todos: cero rechazos”, aseguró.