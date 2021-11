TEMACAPULÍN, JAL.- Ante el reclamo de pobladores de los Altos de Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a llevar a cabo una auditoría técnica y financiera a los recursos invertidos en la presa El Zapotillo, obra que comenzó a construirse en el sexenio de Felipe Calderón.

“Se hará la auditoría como ustedes lo están planteando, era uno de los 15 puntos, pero imagínense si no hubiéramos dialogado, si no se hubiera llegado al acuerdo se dejan ahí tirados 6 mil, 8 mil, 10 mil, no sabemos cuánto todavía, se deja ahí tirado y es dinero del mismo pueblo, porque el presupuesto es dinero del pueblo”.

En la plaza principal de esta comunidad, acompañado por su Gabinete y el gobernador Enrique Alfaro, el titular del Ejecutivo encabezó la presentación de un programa de desarrollo y bienestar para los habitantes de Acasico, Palmarejo y Temacapulín.

Destacó que en este programa de 15 puntos para esas tres comunidades, el gobierno federal entregará los recursos de manera directa y serán el pueblo el que verifique el buen uso del presupuesto.

El mandatario destacó el ejemplo de perseverancia y lucha de los habitantes de estos tres pueblos de los Altos de Jalisco en la defensa no solo de sus bienes y tierras, sino también de sus costumbres, del alma, de la gente que ha partido, de sus tradiciones y de la religión.

“Por eso decirles a ustedes que vamos a dar un ejemplo con esto porque ya no se queda tirado ese dinero, ustedes al mismo tiempo con su lucha impidieron que se inundaran los pueblos”.

El Ejecutivo destacó que al poner en marcha la presa El Zapotillo habrá agua para la gente que lo necesita y la gente más humilde de Guadalajara.

“Que son los que más lo necesitan porque cuando hay buen diálogo es como cuando hay buena cosecha, cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro”.

Al inicio del evento los habitantes de los Altos de Jalisco Interpretaron “las mañanitas” para el presidente López Obrador por su cumpleaños que será este sábado, pero abuchearon y lanzaron consignas en contra del Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro.