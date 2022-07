Protestan afuera de evento donde participó Donald Trump en Washington

Durante la primera vista a Washington D.C. desde que dejó la Casa Blanca hace año y medio, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido por un grupo de manifestantes que lo acusó de fascista a las afueras del hotel al que acudió para participar en un evento think tank del America First Policy Institute.

Los manifestantes gritaron al magnate “no Trump, no KKK, no fascist USA” (no Trump, no Ku Klux Klan, no Estados Unidos fascista), mientras lanzaban volantes que decían: “Procesar a Trump, proteger la democracia”, en referencia a las audiencias del comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio, y en las que varios testimonios señalan la responsabilidad del expresidente en la insurrección.