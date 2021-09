$!Puntos clave que ayudarán a comprender la situación en Haití: ¿de qué están huyendo?

Gran parte de su población habita en zonas rurales y de campo , pero sus suelos no parecen ser muy fértiles, viéndose, también, afectados por los desastres naturales que evitan el crecimiento de cultivos y que sea un producto que se regenere constantemente.

Haití es uno de los países más pobres en América. A pesar de sus grandes exportaciones de café, azúcares y minerales, en el año 2019 encabezó la lista con un PIB per cápita de 832,97 dólares americanos.

Recordemos que en julio de este año, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en un ataque armado dentro de su residencia privada en el barrio de Pelerin, Puerto Príncipe; la primera dama, Martine Moïse resultó herida y el grupo de atacantes no ha sido identificado.

Moïse insistió en gobernar lo más que pudo, pues su mandato debió haber terminado en 7 de febrero. Haití ha tenido más de 20 gobiernos en tan sólo 35 años, convirtiéndolo en el único país del continente americano en pasar por esto.

Durante su gobierno, no hubo mas que quejas, protestas y acusaciones de una supuesta corrupción, según haitianos, que claman el presidente falló en protegerlos de la violencia, de la cuál fue partícipe.

INSEGURIDAD

Bandas armadas, secuestros, violaciones y abusos de poder son las experiencias que relatan haber vivido en su país, donde poco se habla sobre justicia por parte del gobierno.

El recientemente restaurado ejército de Haití cuenta con menos de 500 agentes que no alcanzan a atender todas las inquietudes que competen a la seguridad pública de los ciudadanos. Y, de los pocos policías que logran rondar por las calles, han sido acusados de brutalidad policíaca.

Algunos expertos apuntan que esto se trata de una complicidad entre agentes de la autoridad y de los grupos pertenecientes al crimen en Haití. Además, la creciente pobreza que se vive en el país hace todavía más tentador el unirse a una de estas organizaciones delictivas.

“Tengo tres meses acá, decidimos salir de mi país porque nosotros no tenemos presidente, nada funciona bien”, dijo Michel Dulein, uno de los migrantes que conversaron con VANGUARDIA.

“Estoy pidiendo a los mexicanos que no nos aprieten tan fuerte, porque nosotros no somos traficantes de drogas, no somos ladrones, somos los que pasamos más, caminamos más, pasamos mucha tragedia para llegar acá”, explicó Ronald Valeus, originario de Haití.