Que “las bendiga Dios”, dice papá de Debanhi a las amigas de su hija

Pese a que expreso no pedirles nada, instó a las jóvenes a que si saben algo más de la noche de la desaparición, digan la verdad , ya que “la sociedad quiere saber” qué fue lo que sucedió. Finalmente les deseó que tengan una vida larga “como la que no pudo tener mi hija”.

En una conferencia de prensa, el padre de la víctima expresó que desea que “las bendiga Dios”, pues indicó que no ha hablado con las jóvenes después de que accedieron a expresar su sentir en algunas entrevistas , tras darse a conocer la desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo.

“(Les diría a) ellas que digan la verdad, que no tengan miedo, que la sociedad quiere saber. Que dios las bendiga, que eran de la edad de mi hija, que espero que tengan una larga vida como no la tuvo mi hija. Que estoy destrozado y que por algo pasan las cosas. Y que Dios las bendiga, que digan la verdad, si se sienten amenazadas, pues que lo hablen”

Las palabras del señor Escobar fueron en respuesta a un cuestionamiento sobre la presunta pelea que se dio entre Debanhi e Ivonne, una de las amigas, en la que aseguró que cuando hablaron con ella, aún no salían a relucir los videos anteriores a la desaparición.

“Ellas en su momento hicieron sus entrevistas y después sale otra cosa. Estuvo mejor que no hablara yo, ya juzguen ustedes. Eso se tiene (que ver) en la Fiscalía de Feminicidios para ver si es necesario que vengan a hacer otra declaración”.

Sobre otro tema, Mario Escobar volvió a pedir a las autoridades que la investigación en el caso de su hija sea transparente; sin embargo, cuestionó la aparición de más videos sobre la noche de la desaparición, los cuales no fueron mostrados con anterioridad.

Es por lo anterior que expresó que lo que más desea es dejar descansar a su hija, así como pasar un duelo, ya que les recordó que, debido a las investigaciones así como en la búsqueda de la verdad, no ha dejado que el dolor invada su vida para poder posteriormente poder sanar.

“Lo que más quiero es dejar descansar a mi hija. No he tenido duelo, mi corazón sufrió una embolia y ahí se quedó. Ustedes no saben lo que yo pudiera sentir, pero es mi forma de ser, ser un poco fuerte. Yo lo que quiero es saber la verdad”, expresó el padre de Debanhi ante los medios de comunicación.

Debanhi no murió por golpe en la cabeza

Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi Susana, reveló que, según la necropsia del peritaje privado que ordenó, se descarta que su hija haya muerto por un golpe en la cabeza, como aseguró el fiscal del estado, Adolfo Guerrero; subrayó que los resultados darán un giro importante en la investigación.

Explicó que existen “importantes diferencias” entre la necropsia oficial y la que pidió la familia, y que van a demostrar ante un juez y autoridades que no fue un accidente.

Aunque dijo que no podía brindar detalles, Escobar indicó que la joven no tenía puestos sus tenis y sus pertenencias no estaban cerca de ella cuando su cuerpo fue encontrado en la cisterna del motel Nueva Castilla, pues de haber sido un accidente esos objetos hubieran estado con ella. Además, la estudiante de leyes presentaba diversos golpes en el cuerpo.