¿Quién es la ejecutiva de Twitter que se ganó a Musk, pero fue despedida por dormir en la oficina?

Esther Crawford, es la ejecutiva de Twitter que fue captada en una foto viral durmiendo en el piso de la sede de la compañía, mientras Elon Musk imponía su cultura de trabajo “extremadamente dura” fue despedida, de acuerdo con los informes.

Ella pertenecía a un vestigio del antiguo régimen que, de acuerdo con los informes, se ganó la confianza de Musk y se abrió paso a codazos en el estrecho círculo íntimo del magnate solitario, fue expulsada durante el fin de semana.

Crawford recurrió a las redes sociales el domingo por la noche y respondió al torrente de críticas de los usuarios de Twitter que notaron que recibió el desprecio de su nuevo jefe, pese a su lealtad.

“Lo peor que podrías tener al verme apostar todo en Twitter 2.0 es que mi optimismo o trabajo duro fue un error”, tuiteó Crawford.

“Aquellos que se burlan y se burlan están necesariamente al margen y no en la arena”, dijo, haciendo una alusión a una famosa cita de Theodore Roosevelt.

“Estoy profundamente orgullosa del equipo por construir a través de tanto ruido y caos”.

Varios usuarios de Twitter acusaron a Crawford de ser “aduladora”, mientras que otros dijeron que era una “verdadera sorpresa, que dormir en la oficina no fuera suficiente”.

Crawford, a quien se le confió la supervisión del servicio de suscripción Twitter Blue, se destacó porque era una de las pocas lugartenientes de confianza de Musk que no fue traída de ninguna de sus otras compañías: Tesla, SpaceX y The Boring Co.

Crawford fue una de las docenas de ingenieros, gerentes de productos, científicos de datos y jefes de equipo que fueron despedidos, según el sitio de noticias centrado en la tecnología.

Al menos 200 empleados fueron despedidos en la última ronda de recortes, según los informes.

Martijn de Kuijper, gerente senior de productos con sede en Holanda, tuiteó que él también se enteró de su despido cuando no pudo iniciar sesión en su sistema informático corporativo.

“Despertar y descubrir que me han bloqueado el acceso a mi correo electrónico. Parece que me soltaron”, tuiteó de Kuijper, quien fundó la plataforma de boletines Revue, que luego fue comprada por Twitter.

“Ahora mi viaje de Revue realmente ha terminado”.

Twitter cerró Revue en enero.

Los últimos recortes de empleos en Twitter parecen ser una señal de que Musk está teniendo dificultades para alcanzar su objetivo de alcanzar el punto de equilibrio.

Musk ha eliminado a su fuerza laboral al menos ocho veces desde que asumió el mando del sitio de microblogging con sede en San Francisco el otoño pasado.

Antes de que Musk comprara la empresa, Twitter empleaba a unas 7500 personas. A partir del lunes, ese número se ha reducido alrededor de 2000, un asombroso recorte del 73%.

La empresa de redes sociales de Musk, que adquirió por 44.000 millones de dólares el año pasado, debe realizar un pago de intereses anual de 1.200 millones de dólares, según los términos de la compra de la empresa, fuertemente apalancada por parte del magnate.

Musk declaró en noviembre que el servicio estaba experimentando una “caída masiva en los ingresos”, ya que los anunciantes redujeron el gasto en medio de preocupaciones sobre la moderación del contenido.

Twitter recientemente comenzó a compartir los ingresos de los anuncios con algunos de sus creadores de contenido.