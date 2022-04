Rechaza la oposición ‘chantaje’ de AMLO; les pidió rebelarse y avalar Ley Eléctrica

CDMX.- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a los legisladores de oposición rebelarse y votar libremente a favor del dictamen de su reforma eléctrica, para que no sean “traidores a la patria”, diputados del PAN, PRI y PRD rechazaron este llamado y dijeron que a ellos no les queda el saco.

“Tengo información [de] que [hay] legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares (...) Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar. Y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, la libertad se conquista”, aseguró el titular del Ejecutivo.

Diputados de oposición del PRI, PAN y PRD aclararon que las declaraciones del Presidente sobre que quienes voten en contra de la reforma eléctrica serán traidores a la patria no les pesan, porque “no nos queda el saco”.

Adelantaron que ello no cambia su postura de rechazar el dictamen; en tanto, la bancada de Morena hizo un llamado a la prudencia, pero también les pidió “pensar en México”.

El coordinador del PAN, Jorge Romero, calificó de “muy graves” las declaraciones del Presidente.

“Que el Presidente se la pase amenazando a su oposición en lugar de hacer política es muy, muy grave, y más grave [es] creer que estar en contra de una reforma equivale a traicionar a la patria, es algo sin precedentes, no tengo palabras, por muy Presidente que se sea estas declaraciones son gravísimas”, dijo.

La diputada Cynthia López, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo: “No nos queda el saco, pero si [ser] traidores a la patria es cuidar al país, que nos digan traidores, estamos cuidando a México, que no nos quieran chantajear, votaremos en contra y punto”.

“Hay que escuchar a los que conocen en la materia, y (...) dijeron con toda claridad que nuestra propuesta es mucho más seria, mucho más realista, mucho más sólida, y entonces traidores a la patria serían quienes pretendan engañar al pueblo, como lo hicieron con el precio de la gasolina, diciendo que iba a costar 10 pesos y ahora está en 23 pesos, mentir sí es traicionar”, dijo Luis Espinosa, líder del PRD.