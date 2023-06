Rechaza Pleno del INE a Flavio Cienfuegos para Secretario Ejecutivo; abogan por paridad de género

El Pleno del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó que Flavio Cienfuegos no será el Secretario Ejecutivo del órgano, cargo al cual Edmundo Jacobo renunció, y rechazado por la ex consejera Adriana Favela; los votantes señalaron que la designación no cumplía con la paridad de género.

Fue la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien presentó estas dos propuestas para liderar la Secretaría Ejecutiva, empero, la consejera Carla Humphrey alegó que ninguna juntaba los ocho votos necesarios para alcanzar la mayoría necesaria.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran que Manuel Velasco pausaría recorridos por México, tras estado de salud de Anahí

“La ley no obliga a la alternancia [...] El reglamento de nuestro instituto establece que las comisiones son las que se deberán de formar en paridad [...] todas las propuestas que he puesto sobre la mesa reúnen los requisitos legales”, defendió Taddei.

Cabe destacar que, desde el pasado 28 de marzo, la Secretaría Ejecutiva del INE se encuentra vacante, luego de la renuncia de Edmundo Jacobo, previo a la designación de Taddei como presidente del órgano electoral, por medio de un sorteo.