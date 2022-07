Rechaza titular de la Segob costos excesivos en Dos Bocas

PARAÍSO, TAB.- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que no vio las mantas colocadas en puentes peatonales sobre la carretera a la nueva refinería Olmeca de Dos Bocas.

“No, no sé, no sé de qué mantas me hablas”, dijo a su arribo a la refinería.

Rechazó que la refinería tenga sobre costos excesivos o que se oculten contratos de la obra.

“Como mexicano y cómo tabasqueño estoy orgulloso de una obra de esta magnitud para garantizar la soberanía energética porque hay un Presidente que cumple, porque anunciaron que iban a construir refinerías y ni siquiera terminaron de construir la barda”, ironizó.

Lo anterior en alusión al fallido proyecto de una refinería en Tula, Hidalgo en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.