Recuperación de empleo deja fuera a los jóvenes

CDMX.- En octubre pasado se logró recuperar el nivel general de empleo formal que existía en el país antes del inicio de la pandemia, con excepción de los jóvenes, entre quienes persiste un déficit de 89 mil 286 plazas para recobrar el terreno perdido por el cierre de establecimientos y suspensión de actividades a causa del confinamiento en 2020.

Al cierre del mes pasado había 6 millones 493 mil 523 plazas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ocupadas por jóvenes menores de 30 años, cifra 1.4% por debajo de los 6 millones 582 mil 809 puestos existentes en febrero de 2020, antes de que estallara la crisis laboral por el COVID-19.

Este déficit del empleo formal juvenil se concentra entre la población masculina, donde faltan por crear 111 mil 780 puestos para recuperar los niveles que había en el segundo mes del año pasado, mientras las plazas para mujeres menores de 30 años superaron el bache, al ubicarse 22 mil 494 plazas por arriba.

Es probable que en noviembre el nivel de empleo formal de los jóvenes pueda acercarse e incluso superar el terreno perdido por la pandemia, aunque dicha recuperación sería parcial si se toma en cuenta la pérdida de plazas que estacionalmente se registra en diciembre, por 300 mil puestos, de los cuales casi la mitad corresponden a jóvenes menores de 30 años, conforme a los datos del último decenio.

El problema laboral para los jóvenes es más grave si se toma en cuenta que del primer trimestre de 2020 al segundo trimestre de este año la población en edad de trabajar se ha incrementado en 2.5 millones de personas, de acuerdo con datos del Inegi.

Hasta el segundo trimestre del presente año, 1.2 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años se encontraban desempleados, casi la mitad de la población desocupada en dicho periodo.

Otro segmento de los jóvenes en edad y deseos de trabajar ha salido del mercado laboral sumándose a la Población No Económicamente Activa (PNEA), por considerar que no tiene oportunidad de conseguir empleo. Del total de la PNEA, hay 2.7 millones de jóvenes que declararon estar disponibles para trabajar, pero no buscaron empleo, por lo que son un segmento adicional del rezago laboral para este segmento en el país.