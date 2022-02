Reforma Electoral reducirá gastos excesivos del INE y elecciones no costarán tanto, asegura AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que buscará una Reforma Electoral para buscar reducir lo que llamó gastos excesivos del Instituto Nacional Electoral (INE) y para que no cuesten tanto las elecciones en el país.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que quienes están en el INE, actúan por consigna y que no actúan como auténticos defensores de la democracia.

Claro que la propuesta de reforma va a buscar reducir los gastos excesivos del actual INE, y que no cuesten tanto las elecciones, y que al mismo tiempo se garanticen elecciones limpias, libres, que no haya fraude electoral como sucede, como lo hemos padecido. A pesar del dinero que manejan actúan por consigna y no son auténticos jueces. Sí va una iniciativa (de reforma constitucional)”, declaró.

López Obrador arremetió contra una revista por asegurar que en México “no hay democracia” bajo su mandato, argumentó que apuntó es parte de una campaña mediática.

“La revista dice que no hay democracia, pero por culpa mía, entonces hay toda una campaña que vincula los intereses, el conservadurismo de México con los intereses de estos medios que defienden a estás empresas que saqueaban al País y que están molestos, y hay periodistas que defienden también al INE y no hay control del presupuesto porque los atienden muy bien a los periodistas”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano aseguró que hay periodistas que defienden al INE debido a que “los atienden muy bien”, en dicho organismo autónomo, muestra de que “no hay control del presupuesto”, en el Instituto.

En los últimos meses, López Obrador ha reiterado que enviará una reforma para renovar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los desencuentros del mandatario contra estas instituciones han aumentado desde las pasadas elecciones intermedias del 6 de junio, cuando su partido y aliados ganaron el poder en la mitad de las 32 gubernaturas, pero perdieron la mayoría calificada de dos tercios del Congreso.

