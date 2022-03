Registra México 6 mil 352 nuevos contagios COVID y 203 fallecimientos en un solo día

Ciudad de México.- México reportó este sábado 203 nuevas muertes y 6 mil 352 contagios por la COVID-19, con lo que totaliza 5 millones 605 mil 636 casos y acumula 321 mil 054 decesos en total, informó la Secretaría de Salud.

Con estos datos, México es el decimosexto país en el mundo en número de contagios confirmados y es el quinto con más decesos por esta causa, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

El pasado 10 de febrero, el país reportó 927 decesos, la cifra más alta durante la actual cuarta ola, impulsada por la variante Ómicron desde diciembre.