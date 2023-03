“ La entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero , el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera , el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard , y el fiscal Alejandro Gertz Manero , reveló la mamá de ‘El Chapo’ Guzmán , atendieron a sus abogados José Luis González Meza y Juan Pablo Badillo , quienes ‘aportaron todas las pruebas, en donde queda claro que su hijo fue entregado ilegalmente al Gobierno de Estados Unidos... Nada me haría más feliz a mí y a mi familia verlo en donde debe estar, en una cárcel en México ’”, detalla Riva Palacio sobre el contenido de la misiva.

El periodista advierte que se ha dejado de lado parte del contenido de la carta, y que no habría sido sólo una sola carta, si no tres. “ En realidad era una segunda carta donde le pedía que abogara por su hijo , que fue condenado por una corte federal en Brooklyn a cadena perpetua más 30 años de prisión... La carta está llena de revelaciones. La más importante, que como resultado de la primera misiva, el Presidente había designado a tres secretarios de Estado y al fiscal general, para que atendieran la petición de la señora María Consuelo Loera Pérez ”.

El martes pasado, López Obrador dedicó parte de la conferencia mañanera a recordar el encuentro con la mamá de “El Chapo”, María Consuelo Loera Pérez , y aseguró que no tiene nada de qué avergonzarse. Explicó que ese día ella le entregó una carta en donde le solicitaba a la Embajada de Estados Unidos su ayuda para que una de las hermanas de “El Chapo” pudiera obtener una visa para visitar a su hermano. “ O sea, fue un trámite ”, dijo el Presidente.

El tema del “El Chapo” resurgió luego de que retomara impulso la fotografía de cuando el Presidente saludó a la mamá de Guzmán Loera , durante una gira a Badiraguato el 29 de marzo de 2020. “ El nombre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán no deja de estar en la conversación pública y privada del Presidente. Tampoco su deseo de repatriarlo y que quien fuera el líder más conspicuo del Cártel del Pacífico, termine de cumplir su condena en México ”, insiste el periodista.

Pese a que la posibilidad de repatriación de “El Chapo” Guzmán es casi nula, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha resignado y sigue queriendo que regrese a México, “ por lo que se sabe de Palacio Nacional ”, así lo sostiene el periodista Raymundo Riva Palacio , en su columna de opinión publicada hoy en VANGUARDIA.

Aclara que no se sabe si la instrucción tuvo seguimiento o si hubo alguna gestión ante el Gobierno de Estados Unidos, pero públicamente no pasó nada. “Tampoco se supo nada por parte de Guzmán Loera hasta el 17 de enero pasado, que en una entrevista en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva, otro abogado que habló en nombre de ‘El Chapo’, José Refugio González, reveló que se había enviado una nueva carta al Presidente para pedir su intervención a fin de que Estados Unidos extraditara al narcotraficante, por las ‘condiciones degradantes, infames y humanas’ que estaba viviendo en la prisión Supermax en Colorado, donde se encuentra”.

Explica que esta tercera carta no fue dada directamente a AMLO, sino que se envió por correo electrónico a la Embajada de México en Washington, desde donde se reenvió a la cancillería. “El mismo día en que se supo de la nueva comunicación, el Presidente dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya estaba atendiendo la petición de ‘El Chapo’, y que se podían ‘buscar vías e instancias internacionales’ ante la supuesta violación, dijo, de los derechos humanos del criminal. ‘No se puede decir no’, agregó, ‘se tiene que argumentar’. Ebrard, sin embargo, reconoció poco después que la petición no era muy viable, pero que revisaría la petición junto con la Fiscalía General”. De nueva cuenta, el periodista señala que no se sabe nada públicamente de la evaluación o si hubo alguna gestión ante Washington.

Destaca que lo “que se sabe de todos estos coqueteos mediáticos y políticos, es que el Presidente no ha quitado el dedo del renglón sobre el futuro de ‘El Chapo’”.