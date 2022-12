Renuncia Partido Verde a la ‘cláusula de vida eterna’; No la necesitamos: Carlos Puente

CDMX.- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, anunció que derivado de “ataques y embestidas” sobre la presunta intención de que ese instituto político busque la “vida eterna”, determinó retirar la propuesta para que, a través de la figura de Coalición, los partidos pueden compartir votos.

“Nos dicen que pedimos una cláusula de vida eterna, mienten, mienten, mienten. Desde que nació el Partido Verde no hemos perdido el registro, no necesitamos ninguna cláusula de vida eterna, no era para eso, no era transferencia de votos, de lo que hablábamos era reconocer las candidaturas comunes, pero antes que nos digan que queremos vida eterna, la vamos a retirar”, declaró.

El pasado miércoles el pleno del Senado avaló incluir en el dictamen de reforma electoral la llamada “cláusula de vida eterna” para favorecer a los partidos aliados de Morena, es decir el PT, PVEM y PES, esto en medio del rechazó de legisladores de oposición quienes acusaron un pago de favores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no descarta vetar la reforma electoral aprobada por el Senado, si es que se mantiene en la Cámara de Diputados la transferencia de votos para darles “vida eterna” a sus aliados.