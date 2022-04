$!Rescatan cuerpo de jovencita arrastrado por el río Pesquería, en Apodaca, Nuevo León

Se dio parte del hallazgo y rescate del cuerpo a las autoridades correspondientes de Nuevo León, para la realización y seguimiento de los trámites de ley.

De acuerdo a las información proporcionada por la familia la joven se había encontrado con sus amigos.

“Se resbaló y se la empezó a llevar la corriente y dónde vieron que se le empezó a llevar la corriente dos amigos nadaron, estaba un señor pescando y soltó la red, saltó también y cuando llegaron a ese punto donde chocan las corrientes, cuando apenas la iban a agarrar fue donde entró a un remolino, se sumergió y ya no volvió a salir, no manoteó, no pataleo ni nada, no sabemos si antes de eso se desmayó”, narró Kevin, uno de los jóvenes que acompañaba a Julia.

Su madre, Petra Muñoz, dijo que era la primera ocasión que dejaba salir a su hija a las orillas del río.

“No pues nada más venía con sus amigos a pasearse, era la primera vez, ella no salía, nunca la deje salir sola, fue la primera vez que la deje salir sola y se lo juro que me arrepiento”, señaló.

