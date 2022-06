Revira Osorio Chong a ‘Alito’; “es dirigente para lo que le conviene”, dice

Osorio Chong, a través de sus redes sociales, expuso que “para las y los priistas y las personas de política lo más importante es honrar nuestra palabra, lamentable que ‘Alito’ Moreno no cumple sus compromisos. Queremos una alianza fuerte”.

Ello en alusión al comunicado de Alejandro Moreno donde señala que los expresidentes del PRI “son bienvenidos” al Consejo Político Nacional -que se realizará en unas dos semanas-para presentar sus propuestas o proyectos, pero no dio respuesta a la solicitud de un encuentro para analizar la renovación de la dirigencia.

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, lamentó este viernes la respuesta de su líder nacional, Alejandro Moreno, a la carta de nuevo expresidente del partido para una nueva reunión para analizar la renovación de la cúpula tricolor y dijo que “Alito” “es dirigente para lo que le conviene y para lo que no te ponen enfrente al Consejo Político”.

Asimismo, compartió una entrevista con Ciro Gómez en Radio Fórmula donde el exsecretario de Gobernación, expuso que es muy lamentable la respuesta otorgada por Alejandro Moreno tras la solicitud de la reunión privada de 9 ex presidentes del PRI.

Consideró que Alito está evadiendo el encuentro con los militantes del PRI porque “seguramente no tiene respuesta” a las demandas que le hicieron, a pesar de que se comprometió a dar solución pronto.

Reiteró que los asuntos y temas a tratar con los ex presidentes del PRI se deben tratar con él y no buscar como escudo al Consejo Político, porque no es ahí donde se tienen que tomar decisiones importantes.

“No es ahí donde tienen que tomar decisiones tan importantes, ahí se debate, ahí se llevan propuestas, ahí se llevan planteamientos, pero es la dirigencia la que tiene que tomar decisiones respecto a lo que se le planteó a ‘Alito’”, apuntó Osorio Chong.

Dijo que se mantiene firme en su postura de que “Alito” debe renunciar a la dirigencia nacional del partido y que se emita la convocatoria para elegir a los nuevos líderes y exhortó al PRD y PAN no firmar ninguna nueva alianza.