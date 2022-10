Monterrey, Nuevo León.- En busca de armas, drogas y para verificar que trabajen dentro de la ley, el municipio de Escobedo revisó antros, cantinas, depósitos, billares y expendios de bebidas alcohólicas.

A través de un comunicado, el propio ayuntamiento informó de los operativos realizados durante este fin de semana.

“Para prevenir incidentes violentos y generar seguridad, el gobierno de Escobedo llevo a cabo operativos en antros, cantinas....”, detalló.

El personal encargado de las acciones fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Comercio y la Dirección de Inspección y Vigilancia.

“Los operativos también se efectuaron para detectar establecimientos con venta de alcohol y que no respetan horarios, operan sin permiso o con exceso de ruido”, indicó el gobierno municipal.

Los elementos se desplegaron en tres zonas e inspeccionaron tanto el interior como el exterior de los negocios.

“Dentro de los operativos que se realizaron el viernes y el sábado, los elementos Proxpol realizaron revisiones para detectar armas o drogas, y concluyeron a las 02:00 horas”, precisó.

Durante las acciones también se revisó la papelería de los establecimientos, que no hubiera menores de edad, que no se excediera el cupo de asistentes y que no vendiera fuera del horario establecido.

Se aplicaron multas a dos antros, ubicados sobre la avenida Raúl Salinas por exceder en el ruido. Después de las 22:00 horas, los negocios no deben exceder los 55 decibeles.