Ricardo Salinas regalará 1 mdp por el ‘Guadalupe-Reyes’

“ Este fin de semana regalo los balones oficiales del mundial y el siguiente $1,000,000 de mi bolsa, 10 personas van a tener un buen aguinaldo. Yo les regalo de mi dinero, no del dinero del pueblo”, compartió en su cuenta de Twitter.

“A ver cuando compramos la tele pagamos 650 millones y acuérdate que el segundo que estuvo allí, el segundo lugar llegó con 500 millones, o sea yo me volé 150 millones de oferta superior, 30 por ciento más. Raúl Salinas era parte de otro grupo que era el favorito, cuando ganó vino conmigo y me dijo: ganamos, quiero mi parte, tú estabas en otro grupo, ahí nos vemos”.

Y recordó que él invitó a Raúl Salinas a invertir en la deuda que él estaba levantando porque no le alcanzaba, debido a que sólo tenía 400 y le faltan 250 millones, por lo que se emitió una deuda convertible.El empresario invitó a la audiencia a ‘sacar las cuentas’ porque Raúl Salinas sólo invirtió 29 millones de dólares a la deuda.

“Si me hubiera ayudado a ganar la tele, me cae que no hubiera pagado 30 por ciento más, ¿no? Digo, ¿qué ayudas son esas?”, agregó.

Finalmente afirmó que sí le pagó a Raúl Salinas el préstamo que le hizo, pero hasta que éste salió de la cárcel.