El presunto abandono de un sacerdote se viralizó en redes sociales, especialmente en TikTok, donde un video de 10 minutos fue publicado por el usuario @quinceaneraeventos; señalan que el religioso se molestó porque “grababan” la misa.

Aparentemente, los hechos ocurrieron en la capilla de Guadalupe, ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.

Publicidad

“Voy a reportar eso, yo me encargo, eso que hizo no está bien. Le falta humildad, no está Dios en su corazón”, comentó uno de los asistentes. Mientras, el fotógrafo sentenció que “dejó a mis clientes a medias”.

RELACIONADO: Ceder o no ceder el asiento en el transporte público... critican a jóvenes por no darle el lugar a mujer con bebé en brazos (video)