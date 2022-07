Se deja crecer el cabello 2 años para hacerle peluca a su mamá con cáncer, y ¡este fue el resultado!

En entrevista con el medio Fox 10, Melanie contó que “tuve un tumor cerebral benigno recurrente, un tumor pituitario, y me operaron dos veces en 2003 y en 2006. Me sorprendió mucho cuando mi tumor regresó en 2017 y tuve radiación, y la radiación me quitó el cabello. No he tenido cabello desde el Día de San Valentín de 2018”.

“Perdí mis cejas, perdí mis pestañas, perdí mi cabello, así que ha sido un gran regalo poder tener una apariencia más normal, ir a lugares y no sobresalir porque te ves inusual, sino encajar y ser hermosa”, dijo la mujer.