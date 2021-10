Se deslinda despacho por acuerdo de Lozoya

MADRID, ESP.- El despacho “Legal Office for Cooperation and Development”, encabezado por el exmagistrado español Baltasar Garzón, aclaró en un comunicado que no se ajusta a la realidad la información que le atribuye a ese despacho haber intermediado, negociado o participado en el acuerdo de extradición de Emilio Lozoya Austin con la Fiscalía General de la República de México, según información de Proceso.

La precisión se dio 15 meses después de las primeras publicaciones que señalaban la participación de este despacho madrileño en la negociación para que el exdirector de Pemex alcanzara el criterio de oportunidad al ser extraditado a México, lo que le ha evitado hasta ahora pisar la cárcel.

Sin embargo, una fuente que conoce la negociación explicó que el despacho de Garzón fue el principal canal de comunicación entre Lozoya y la FGR para alcanzar el acuerdo.

Cuando Lozoya fue extraditado, Proceso adelantó detalles de las partes sustanciales del acuerdo alcanzado. La primera declaración del exdirector de Pemex señalaba a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y a quien fue la mano derecha de éste, Luis Videgaray, de participar en las componendas con Odebrecht al sistener negociaciones y autorizar contratos con la empresa brasileña.

El fiscal Gertz Manero recibió una carta del exdirector de Pemex en la que le anunciaba que se pondría en manos de las autoridades mexicanas para colaborar en lsa investigaciones con pruebas y contra cómplices y encubridores.

El próximo 3 de noviembre se vence el plazo para que Emilio Lozoya presente pruebas de que entregó sumas millonarias aportadas por la empresa brasileña Odebrecht como soborno a legisladores para que aprobaran la reforma energética de Peña Nieto.