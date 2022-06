Se niega Casa Blanca a revelar fecha de última prueba COVID-19 de Joe Biden

Mientras, se recuerda que la prensa ha insistido en conocer sobre la salud del mandatario porque, en los últimos días, el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han dado positivo a COVID-19; éste último se reunió con Biden el jueves pasado, en la Cumbre de las Américas.

Por otro lado, Fauci no se ha reunido con Biden. Pese a esta información, autoridades de la Casa Blanca refieren que “Trudeau no estuvo en contacto cercano con Joe Biden”; sin embargo, se conoce que ambos se sentaron cerca y no portaron cubrebocas.

Con información de Milenio.