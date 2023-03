El ex secretario de Gobernación anunció que ante las “maniobras” de Alejandro Moreno Cárdenas , que instrumentaron los senadores Manuel Añorve Baños y Mario Zamora, prefirió dejar el cargo.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva ‘Por la Mañana’ el ex secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto reiteró que seguirá en contra de la permanencia de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas en la presidencia del PRI y acusando las pérdidas electorales de esta dirigencia.

“Voy a analizar lo que me permita legalmente seguir adelante, lo quiero puntualizar. No quiero darles motivo para que quieran truncar ese proceso legal que voy a seguir hasta lograr que Alejandro Moreno se vaya del partido como lo dicen los estatutos (...) Lo importante es encontrar un camino que me dé sustento como militante del PRI para seguir adelante con estas acusaciones” , aclaró Miguel Ángel Osorio Chong.

“Seguiré adelante. Y no dejar que este personaje, Alejandro Moreno, que tiene secuestrado al PRI, siga adelante. Sé que es un camino no fácil, pero este 16 por ciento, la militancia en los estados, enojada y molesta, no se quede sola”, explicó Miguel ángel Osorio Chong.

Osorio calificó a Moreno Cárdenas como un profesional de la mentira, que hace un año le dijo a los exdirigentes que no se iba a quedar más de un año y no lo cumplió, y que votó a favor de reformas que prometió no votaría.

El ex secretario de Gobernación apuntó que a ‘Alito’ Moreno no le interesa el partido, sino protegerse a sí mismo, pues no le importó el contexto de las elecciones en Coahuila y el Estado de México para provocar un caos en el PRI.

Por otro lado, señaló que la convocatoria a la asamblea extraordinaria de los siete senadores no significa que haya una ruptura con esos legisladores.

Añorve Baños toma el lugar de Osorio Chong

Tras la salida de Chong, el senador guerrerense Manuel Añorve Baños, de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es el nuevo coordinador del grupo parlamentario del partido en la Cámara de Senadores.

Añorve Baños fue electo como coordinador de la bancada con ocho votos a su favor. Poco antes de la designación, figuras como Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila, quienes se han mostrado a favor de quien fuera exsecretario de Gobernación, Osorio Chong, abandonaron la reunión extraordinaria de los legisladores priistas.

Sobre el nuevo nombramiento, a través de su cuenta oficial, el tricolor felicitó y deseó el éxito para Añorve Baños en su nuevo puesto.

El senador, mediante una improvisada rueda de prensa, agradeció a sus compañeras y compañeros legisladores el voto a favor suyo. Además recalcó que la convocatoria realizada un día anterior para la sesión extraordinaria fue hecha con legalidad al ser firmada por la mayoría.

“Estoy muy agradecido con las senadoras y los senadores de la mayoría de mi bancada del grupo parlamentario del PRI después de haber cumplido con el proceso de legalidad desde el origen de la convocatoria que fue firmada por la mayoría (...) para una asamblea general”

De acuerdo con lo declarado ante los medios, aseguró que asistieron 12 de los 13 senadores que componen al grupo parlamentario y que, tras la orden del día, se realizó una votación secreta en urna para la elección del nuevo coordinador. Cuatro de ellos abandonaron la sala y los ocho restantes votaron a favor de Añorve Baños.