Se solidariza Zaldívar con periodistas

CDMX.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se solidarizó con el gremio periodístico ante los homicidios de comunicadores ocurridos en las últimas semanas.

En conferencia, el ministro presidente manifestó su respeto a los periodistas del país cuya labor informativa consideró fundamental para la democracia.

“Quiero expresar de manera muy firme mi respeto, mi solidaridad con las y los periodistas de México ante los homicidios que han venido ocurriendo las últimas semanas”, dijo.

“Este, lamentablemente no es un tema nuevo, no es un tema reciente, es un tema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo en la democracia. La labor de las y los periodistas es esencial, informar a la población de todo lo que sucede, generar un debate robusto e informado, es fundamental para que las libertades puedan ejercerse. Por ello, las y los periodistas son parte esencial y fundamental de la democracia, sin ustedes no hay democracia, así de fácil”.

Destacó la importancia de que se dé eficacia en el mecanismo de protección para periodistas para garantizar la seguridad de quienes han sido amenazados por la labor que realizan.

“Una y otra vez me he pronunciado porque es importante no sólo tener mecanismos de protección de periodistas, sino que éstos sean eficaces para salvaguardar la integridad física de las y los periodistas”, apuntó.

Añadió que el Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de sus atribuciones, estará “a la altura” de lo que exige el momento por el que está atravesando el gremio periodístico para defender la integridad de todos los que lo integran.