Seguimiento 39... La increíble historia de Ángel quien tras perder a su familia creó el ‘Cártel de los Cárteles’

Ángel Domínguez Ramírez Jr. había soñado con servir a la Marina de Estados Unidos y se preparaba para ello, pero un fatal accidente en que murieron sus hijas arruinó los planes: sufrió la pérdida, buscó trabajo, se esforzó y finalmente fundó el Seguimiento 39, catalogada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una de las organizaciones más sofisticadas y peligrosas de México, la cual pactó alianzas con otros grupos del crimen organizado.

Las investigaciones señalan que logró acuerdos entre facciones enemigas, pues con el ex agente naval, los criminales privilegiaron el negocio antes que la violencia. Lo mismo concertó con el Cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo y los Zetas, hasta las autoridades más corruptas en máximos niveles de Seguridad.

El hombre de doble nacionalidad mexicana y estadounidense escaló a lo más alto de los cabecillas del narcotráfico. Pero su defensa en la Corte del Distrito Sur de California contó que el caos en su vida se decidió por esquivar a un ciervo en la carretera, según expedientes judiciales.

Domínguez Ramírez fue condenado a 195 meses de prisión la semana pasada por liderar el Satélite Grupo Élite 39, el Seguimiento 39 y/o la Empresa, organización internacional dedicada al tráfico de toneladas de cocaína desde Sudamérica a México y, finalmente, al mercado negro de Estados Unidos.

Ángel Domínguez Ramírez, un ex infante de la Marina de Estados Unidos que se volvió narcotraficante en México, fue sentenciado esta semana a 16 años de prisión en una corte federal de California.

Le dicen ‘El Seguimiento 39’ y ‘Zeta 39’. Este último apodo se debe a que estuvo vinculado a Los Zetas, una de las organizaciones de tráfico de drogas más sanguinarias de ese país.

Domínguez Ramírez, originario de Matamoros, pero quien además tiene la ciudadanía estadounidense, se había declarado culpable de los cargos de conspiración internacional para distribuir cocaína y conspiración de lavado de dinero

Al pronunciar la sentencia, el juez federal William Q. Hayes señaló que el capo había traficado una cantidad “asombrosa” de cocaína hacia este país. Se refería a que este movía alrededor de 10 toneladas de esa droga desde Sudamérica cada mes y en ese mismo período sus cómplices le enviaban al menos 10 millones de dólares hasta sus guaridas en México, de acuerdo con la acusación.

¿Cómo nace Seguimiento 39?

El viaje del capo comenzó como un migrante más, proveniente de una familia que buscó el sueño americano al partir desde Puebla, de acuerdo con el memorando de sentencia de su defensa. Desde sus ocho años, relató la defensa, el pequeño Domínguez Ramírez imaginó que podía ingresar a la Armada de los Estados Unidos.

Todo cambió el 29 de noviembre de 1994. Para ese entonces ya había servido cuatro años como infante de la Marina y se encontraba en un periodo de extensión de seis meses en espera de reincorporarse para iniciar entrenamientos en el cuerpo de Operaciones Especiales al que fue admitido.

En el documento revisado por este medio se narra el día fatídico que determinó el rumbo de una carrera prometedora. Aquella tarde, el sargento Domínguez Ramírez había salido de trabajar de la oficina de administraciones de Carolina del Norte, donde se encontraba instalado.

Ya estaba divorciado de su primera esposa y había ganado la custodia física de sus hijas, Sayra y Dianna, quienes tenían 4 y 3 años. Era un padre soltero que también asistía a la universidad local para seguirse preparando. Como cualquier otro día, la familia iría a casa, cenarían y el padre de las niñas se encargaría de bañarlas para que después descansaran.

El marino conducía por un tramo rural cerca del bosque, cuando a la distancia cruzó un ciervo e intentó esquivarlo, por lo que se desvió, perdió el control del auto y volcó en el agua, debajo de un puente. Una persona escuchó el accidente y pidió ayuda.

Aunque Domínguez Ramírez pudo liberarse y sacar a sus hijas, todos fueron trasladados gravemente heridos al hospital. De ese episodio, el acusado relató que lo último que recuerda es haber preguntado por Sayra y Dianna. Pero cuando despertó, un sacerdote se encontraba a su lado y entonces supo que las pequeñas no sobrevivieron.

“La muerte de sus hijas ese día y sus propias lesiones médicas graves cambiaron para siempre su vida”, argumentó su defensa liderada por Nancee S. Schwartz.

El marino pasó seis meses en el hospital y 30 días en la unidad de cuidados intensivos. Fue intervenido con 20 cirugías para reparar su pie y rodillas con injertos óseos, musculares y de piel. Finalmente fue dado de alta en octubre de 1995 con incapacidades permanentes para alguien que deseaba seguir en la Armada estadounidense.

Regresó a Roma, Texas, donde creció para comenzar de nuevo. Volvió a casarse y formar una familia de la que nacieron tres hijas más. Con meses de rehabilitación quiso buscar trabajo, pero todo se frustró nuevamente.

Ángel Domínguez Ramírez nació en Puebla en 1972. Su madre, Hermelinda, era ama de casa y su padre, el señor Ángel Domínguez, era un ingeniero químico. Cuando Ángel tenía dos años, su papá murió en una explosión de la refinería donde trabajaba.

Sus abuelos paternos intentaron quedarse con la custodia del niño y su hermana, pero su mamá no lo quiso y se mudó de la entidad poblana. Con el dinero del seguro viajó al norte de México y, años después, la señora consiguió los documentos necesarios para traspasar a Roma, Texas.

Era 1980 cuando la familia inició su sueño americano. Los menores ingresaron a la escuela y el joven comenzó a trabajar a los 13 años en labores de construcción, así como la carpintería. Por esos trabajos ganaba 20 dólares semanales para ayudar en los gastos del hogar.

En la secundaria participó en los equipos de béisbol, boxeo, pista y campo. Era aplicado, señala su abogada, pues también fue presidente de un programa de preparación para el trabajo, además de otro que le valió obtener una beca universitaria.

Al graduarse de la preparatoria se casó con su novia de la escuela. Después se alistó en la Marina de Estados Unidos y la pareja procreó a Sayra y Dianna. Pero finalmente se separaron y la custodia quedó con el integrante de la Armada. Se valía por si mismo pero le quedaba seguir en la dependencia naval.

Luego de la pérdida de sus hijas, Domínguez Ramírez necesitaba un bastón para caminar. Pese a que lograba estar de pie, solo lo podía hacer por tiempo limitado. Contrario a malestares en batalla, las autoridades norteamericanas aceptaron que el dolor era por el accidente de 1994.

El ex marino no pudo encontrar empleo en la ciudad fronteriza de Roma. La abogada especificó que su representado se sintió abandonado e impotente por no poder mantener a la familia, como lo había hecho anteriormente. Eso pegó en su autoestima.

Fue así como accedió a entregar un cargamento de marihuana luego de que fuera cruzada desde Tamaulipas. Tenía 27 años y fue interceptado por la policía local. Entonces se declaró culpable y estuvo bajo custodia durante 13 meses. Salió de prisión en 1998.

Después, él y su cuñado comenzaron con una pequeña empresa de construcción, consiguieron contratos para viviendas de personas de la tercera edad y todo parecía prosperar de nuevo. Ayudaba a los arquitectos con diseños, tenía un trabajo estable, pero en 2007, el mercado inmobiliario colapsó y la compañía se fue a la quiebra.

El ciudadano estadounidense cruzó la frontera otra vez. Buscó oportunidades en México, donde un primo suyo que era arquitecto lo apoyó. Sin embargo, pronto se involucró en el negocio de la marihuana y la cocaína de contrabando. Recayó en las actividades ilegales para mantener a su familia.

Los reportes iniciales apuntaron que las conexiones del Seguimiento 39 llegaban hasta Perú, Venezuela y Ecuador. Desde esos países importaban drogas a través de barcos, aviones y camiones de carga que llevaban la mercancía a Chiapas.

Ya en el sur de México, la cocaína era trasladada por diversas rutas hacia Estados Unidos, pasando por los cruces fronterizos de Texas y California. Para ello tuvo qué negociar con el CJNG, Cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva, Cártel del Golfo y los Zetas.

Los fiscales del Distrito Sur de California señalaron que el llamado cártel de cárteles contaba con una vasta red de coordinadores de transporte, lavadores de dinero, mensajeros, fuentes de suministro y corredores de suministro. Su principal innovación se basó en alianzas cooperativas utilizando la plata antes que el plomo, contrario a otros líderes narcos de México.

Fue hasta 2015 que el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional lanzó una investigación exhaustiva de la organización. Durante las indagatorias decomisaron 4,300 kilos de cocaína, y más de 7 millones de dólares en México, Costa Rica, Houston, Zapata y McAllen, Texas, así como en Chicago, Illinois.

Las autoridades estimaron envíos de al menos 10 toneladas de drogas a EU cada mes que dejaron 10 millones de dólares en ganancias. Domínguez Ramírez era el líder incuestionable, pues escuchas telefónicas evidencian que controlaba todos los aspectos del Seguimiento 39.

Tuvo intermediarios, pero él decidía al final de cuentas, especialmente, con los vínculos de otros grupos criminales. Para ello empleaba operadores en todo México, Estados Unidos y América Latina.

El ex marino estadounidense ya era ubicado en el radar de la Administración del Control de Drogas (DEA). Lo supo de primera fuente en 2016 a través de Iván Reyes Arzate, la Reina, quien se desempeñaba como comandante de la Unidad de Investigación Sensible de la Policía Federal, uno de los nexos de intercambio de información entre México y EU para combatir el narcotráfico.

De acuerdo con las investigaciones, el agente mexicano se reunió con el líder del Seguimiento 39 para advertirle que era buscado para ser detenido. Y para demostrárselo, la Reina enseñó algunas fotografías que habían tomado en Cancún, además de la dirección de un departamento donde se ocultaban él y sus cómplices en la Ciudad de México.

Reyes Arzate aceptó un soborno de 290 mil dólares por ayudar a Domínguez Ramírez. La cantidad de cocaína involucrada en este caso superaba los 450 kilogramos. Otros reportes consignaron que el ex marino ofreció entregar datos sobre líderes en el Cártel del Golfo.

Finalmente la Reina fue detenido en 2017 y condenado en Estados Unidos por este caso, así como otras corruptelas para favorecer a los cárteles. En 2018 fue condenado a tres años tras las rejas en Chicago por obstruir la justicia.

Pero en enero de 2021 fue requerido por la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde se declaró culpable en octubre pasado y nuevamente fue sentenciado a 10 años de prisión por colaborar con el Seguimiento 39 del ex marino.

Actualmente, Ángel Domínguez Ramírez Jr., de 50 años, originario de Tamaulipas y ex infante de la Marina de Estados Unidos, fue sentenciado a 16.25 años de prisión (195 meses), en una corte federal en San Diego, por mover toneladas de cocaína de Sudamérica a México y a Estados Unidos.

Previamente Domínguez se había declarado culpable de Conspiración Internacional para Distribuir Cocaína y Conspiración de Lavado de Dinero.

Asimismo admitió encabezar un grupo llamado El Seguimiento 39, El Seg. 39, o La Compañía, que utilizó alianzas con otras organizaciones narcotraficantes para mover alrededor de 10 toneladas de cocaína por mes a territorio estadounidense, así como al menos 10 millones de dólares mensuales en ganancias de drogas de regreso a México en el apogeo de la organización.

Según un documento judicial, Domínguez construyó su organización a través de alianzas cooperativas con la Organización Beltrán Leyva (OBL), el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo (CDG) y Los Zetas.

Según el memorando de sentencia de un fiscal, El Segmento 39 comandaba “una vasta red de coordinadores de transporte, lavadores de dinero, mensajeros, fuentes de suministro y corredores de suministro de drogas”.

La Oficina del Fiscal Federal dijo que El Seg 39 también pudo interferir con las investigaciones sobre sus actividades a través de sus contactos con “funcionarios mexicanos corruptos de alto nivel”.

“La sentencia de hoy envía un mensaje de que los líderes de incluso las organizaciones criminales más poderosas rendirán cuentas”, dijo el Fiscal Federal Randy Grossman.

Asimismo agradeció al equipo de la fiscalía, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Administración de Control de Drogas y la Protección de Aduanas y Fronteras por su excelente trabajo en este caso.