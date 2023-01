Según AMLO, estos son los tres escenarios sobre el juicio de García Luna

Tras el inicio del juicio del ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, en Nueva York; el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en su conferencia de prensa cuáles serían los tres posibles escenarios que podría tener dicho evento.

Declaró que la actual administración tiene diferencias con los expresidentes Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, asegurando que en el caso del exmandatario de 2006 a 2012 es “lamentable”, ya que sus predicciones sobre el enjuiciamiento lo involucran.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO afirma que se insistirá al Gobierno de Biden que se devuelvan a México recursos desviados por García Luna

Por lo que estos son los tres posibles escenarios de la deliberación para el exfuncionario de seguridad: “una es que García Luna sea inocente y que Calderón no tiene por qué preocuparse, y no solo hablo de la responsabilidad ante la autoridad, sino lo que implica en la conciencia de cada quién, esa es una posibilidad, que sea inocente y que se hayan equivocado o hayan actuado mal los que lo están juzgando”.

Posterior a una segunda hipótesis, donde el actual mandatario menciona que no existe la posibilidad que “García Luna no sea inocente y que Calderón no esté involucrado”, señalando que, pese al ser cercano al mandatario panista “y de toda la confianza”, Calderón “no se enteró” de los presuntos delitos cometidos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuántas veces han aplazado el juicio de García Luna en Nueva York?

“Lo que pudo haber sucedido en esa hipótesis es que él (Felipe Calderón) no tuvo cuidado y se dejó engañar o lo engañaron”, dijo. “En política, los amigos suelen ser de mentira y los enemigos de verdad”, expresó el presidente López Obrador.

Recordando que el imputado llegó a ‘ser muy poderoso y fuerte’, al grado de ser retratado junto a la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, dentro del centro de mando de la Policía Federal. “Esa foto con la señora Clinton es de una prepotencia sin límite. Es una gente que se siente superior a todo, él es el poder”, expresó, mientras mostraba la fotografía.

Y para finalizar, AMLO aseguró que en la tercera hipótesis, Calderón Hinojosa sabía y está involucrado por lo que “vamos a esperar que estas cosas se aclaren, yo no deseo que le vaya mal a nadie”.