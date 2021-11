Senadores solicitarán comparecencia de Luis Cresencio Sandoval por llamar a la población a unirse a la 4T

Luego de que el Secretario de la Defensa Nacional, el General, Luis Cresencio Sandoval, hablara este fin de semana a favor de la 4T, un grupo de senadores anunció que solicitará la comparecencia del funcionario por haber llamado a la población a unirse al proyecto de AMLO.

Los legisladores Lilly Téllez, Emilio Álvarez Icaza, Gustavo Madero, Germán Martínez Cázares, Alejandra León Gastélum y Nancy de la Sierra dijeron reconocer a las Fuerzas Armadas como garantes de la soberanía y del territorio nacional, pero aclararon que no son actores políticos que incidan o busquen incidir en los procesos civiles ajenos a su mandato constitucional, ya que “llamar a sumarse o apoyar a un proyecto político en particular, no es papel de las Fuerzas Armadas. Ello, distorsiona su labor como institución de Estado”, expresaron.

El grupo dijo que en apego a las funciones constitucionales del Senado de la República como órgano de control del Estado mexicano, solicitará la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.

La senadora Lilly Téllez señaló que Luis Cresencio Sandoval debe explicar por qué hace política y promueve la denominada 4ta.Transformación