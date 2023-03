Señala Creel Miranda que ‘Plan B’ tiene errores; ‘Senado pudo haberse comido unos párrafos’

“Es un error de técnica jurídica constitucional y resolví como presidente de la mesa directiva que no podía yo ya detener más esta situación y debía yo, independientemente del error de técnica jurídica, enviarlo de inmediato al Ejecutivo. Porque lo hicimos el día de hoy”, explicó.

No obstante, señaló que sí puede ser un error “involuntario”, y minimizó el cambio llevado a cabo por el Senado de la República, órgano que presume y pudo “haberse comido párrafos que debieron de haberse quedado”.

FALTABA SU FIRMA

Debido a una tardanza en la promulgación del Plan B en el DOF, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, alertó que el documento estuvo “atorado” en el Palacio Legislativo de San Lázaro, e hizo un llamado a Creel para que escriba su firma en el proyecto y pueda entrar en vigor.

“Aún no nos firma y aún no se envía ese documento, por eso es que no se ha publicado. No es un asunto del Ejecutivo, sino de la Cámara de Diputados, que no ha firmado su presidente, según me informó Servicios Parlamentarios esta mañana. Ojalá y firme para que rápido se pueda enviar a la publicación”, confió.