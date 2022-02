¿Será el fin de discurso de austeridad? Incongruencias de AMLO lo pone en riesgo

El columnista relata como es que el 21 de abril de 2017, por medio de Twitter, el entonces candidato de Morena a la Presidencia de México exponía las casas del ahora Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís , y el ex candidato, Ricardo Anaya .

El periodista contrasta con lo dicho durante la conferencia matutina del 21 de septiembre de 2021, donde declaró que “el corrupto no sólo se daña él, no sólo se afecta él mismo, afecta a sus familiares. Antes a lo mejor no había consciencia de eso; al contrario, las hijas, los hijos, los familiares presumiendo con carros de lujo, con alhajas, viajes al extranjero, todo, y era normal; pues ahora no”

