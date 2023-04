‘Sería una frivolidad’, dice Mario Delgado sobre buscar gubernatura de la CDMX

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que no perseguirá la gubernatura de la Ciudad de México, o cualquier otra candidatura, para enfocarse en las elecciones del 2024; así lo señaló tras ser cuestionado al respecto.

“Al aceptar la confianza que me dieron los congresistas de extender un año más para que me haga cargo del proceso electoral de 2024, ahí de alguna manera decidí mi contribución al movimiento en el 2024, será organizando todo este proceso electoral”, dijo, aseverando que no pretende dejar la presidencia de la bancada guinda.

TE PUEDE INTERESAR: Morenistas piden al TEPJF anular extensión de dirigencia de Mario Delgado

“No, no podría yo ser candidato”, afirmó en una entrevista reciente. Recordó que los consejeros nacional de morena le han confiado la tarea de llevar a cabo el proceso para escoger al candidato a la presidencia en 2024.

“Sería una frivolidad de mi parte pensar así, porque lo primero es pensar en que salga bien el resultado de la encuesta para la Presidencia de la República [...] Mi responsabilidad es que salga bien la selección de candidato, primero es el proyecto de transformación y garantizar que nuestro movimiento gane la presidencia”, agregó.

Cabe destacar que, apenas la semana pasada, la magistrada Janine Otalora, presentó un proyecto por el que se busca anular la decisión del Congreso Nacional de Morena de 2022, donde se aprobó extender la presencia de Delgado Carrillo como líder del partido hasta octubre de 2024.

Sobre ello, Delgado arremetió que, de terminar su liderazgo en el mes de agosto, la bancada tendría que organizar el Congreso Nacional para que se renueve la dirigencia, y se “contaminaría” por las candidaturas a la presidencia.

El dirigente apunta que, ahora, todos los esfuerzos deben enfocarse en las elecciones de 2024, específicamente, no a otros proceso.

TE PUEDE INTERESAR: Celebra Morena compra a Iberdrola; defiende AMLO soberanía energética, afirman

“La energía que deberíamos dedicar a la organización del 24, nos meteríamos otra vez en un proceso interno”, reviró a Radio Fórmula.