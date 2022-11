Sheinbaum ahora también tiene corrido; le dicen ‘presidenta’, en Sinaloa

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya tiene un corrido estilo sinaloense con el que sus autores destacan sus atributos rumbo a las elecciones presidenciales a celebrarse en 2024.

Su difusión se da días después de que comenzó a circular en redes sociales la canción “Es Claudia”, que promueve la imagen de la mandataria capitalina y su gestión como jefa de gobierno.

También se da en el marco de una visita a Sinaloa que hizo Claudia Sheinbaum para firmar un convenio de colaboración con el gobierno estatal en temas de movilidad, medio ambiente, seguridad pública e intercambio de tecnologías.

A su arribo a Culiacán, capital del estado, Sheinbaum fue recibida con ovaciones y gritos de “presidenta, presidenta”.

Durante su visita a Sinaloa, Sheinbaum fue cuestionada por la prensa local sobre supuestos acarreos de personas a sus eventos, en lo que presuntamente se ofrecía 300 pesos a personas para que viajaran desde distintos municipios hacia la capital, para reunir un mayor número de asistentes, algo que rechazó tajantemente.

“Eso está muy mal, estamos totalmente en contra de eso; si está ocurriendo, está muy mal quien lo esté haciendo”, declaró la mandataria capitalina.

También fue increpada sobre su participación en posibles actos anticipados de campaña cometidos en la entidad, ya que han aparecido numerosas pintas en paredes promoviendo su imagen como eventual candidata a presidenta de la República, a lo que respondió:

“Pues desde que el presidente de la República abrió, destapó las ‘corcholatas’ hay gente que se organiza, no es un proceso que nosotros estemos encabezando, porque no son los tiempos electorales, pero hay gente que se organiza y que brinda el apoyo; y eso evidentemente no está prohibido y está bien que haya organización, siempre y cuando haya unidad y fortalecimiento del proceso de transformación”.

“Es Claudia, la que va a ser presidenta”, dice el corrido.

El videoclip del corrido de Claudia Sheinbaum ya comienza a circular en muros de agrupaciones simpatizantes de la jefa de Gobierno y afines a la ‘Cuarta Transformación’, así como en cuentas de usuarios particulares que apoyan a la mandataria capitalina.

