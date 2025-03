‘Si debo algo, lo debo en México’, lo que pensaba Caro Quintero sobre su extradición a EU

El ‘Narco de narcos’, cofundador del Cártel de Guadalajara y exlíder del Cártel de Caborca, Rafael Caro Quintero, fue extraditado el 27 de febrero a una prisión de Nueva York, Estados Unidos, como parte de un grupo de 29 reos trasladados a dicho país por sus vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, una jueza de distrito del Estado de México había otorgado una suspensión de plano para evitar su traslado a Estados Unidos. Aunque el Departamento de Justicia detalló que Caro Quintero será presentado ante una Corte de Distrito Este de Nueva York, donde podría pugnar desde cadena perpetua hasta pena de muerte.

Como parte de la coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ahondaron que estas personas fueran extraditadas, entre las que destacan los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales (‘Z-40’ y ‘Z-42’); Antonio Oseguera Cervantes, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’; Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, exlíder del “Cártel de Juárez”; José Ángel Canobbio Inzunza, alias “El Güerito” y/o “El 90”, líder del grupo armado “Los Chimales”, quien realizaba tareas de protección de “Los Chapitos”, entre otras personas privadas de la libertad.

Sin embargo, ¿‘Don Rafa’ había considerado alguna vez la extradición a EU en alguna de sus detenciones en México? Cabe destacar que el Departamento de Justicia estadounidense ha buscado impugnar a Rafael ‘N’ por el asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA), Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985, cuando el elemento investigaba las operaciones del Cártel de Guadalajara.

¿QUÉ PENSABA CARO QUINTERO DE SU EXTRADICIÓN?

En 1985, tras su primera detención en México, el cofundador del Cártel de Guadalajara fue cuestionado por periodistas y prensa sobre la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos, cuando respondió con ironía.

“¿Qué esperas hacer cuando salgas de la cárcel?”, preguntó el reportero. “Pienso hacer muchas cosas”, afirmó Caro Quintero; le afirmaron que “en cuanto termine el juicio en México, quieren extraditarte a Estados Unidos”, “¿Qué más no querrán? Yo también quisiera muchas cosas, pero no se puede”, dijo ‘Don Rafa’.

“¿Cometiste algún delito en Estados Unidos?”, señaló el periodista. “No, nada, no debo nada con Estados Unidos, todo es negativo. No debo nada en Estados Unidos yo. Si debo algo, lo debo en México, ¿en México no habrá ley para que pague lo que se supone? Cuando me agarraron no me agarraron nada”, ironizó.

Aunque medios de comunicación afirman que Diana Espinoza Aguilar, exesposa de Rafael Caro Quintero, dijo que el capo tenía temor de ser enviado y enjuiciado en EU por la pena de muerte.