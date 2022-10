‘Sí entiendo, no tengo autismo’; tunden a magistrada por referirse a neurodivergencia como ‘atraso mental’

El pasado lunes 24 de octubre, la magistrada Xóchitl Almendra Hernández fue señalada por discriminación, luego de hacer mal uso de la palabra “autismo” durante una audiencia pública de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), de la Ciudad de México.

Ocurrió en una sesión privada, en plena discusión sobre cambios al artículo 60 sobre licencias de la Ley de Trabajo. Almendra Hernández refirió que se discutía “el viejo reglamento”, sin embargo, la magistrada Estela Fuentes la corrigió, sentenciando que se trataba del vigente.

“Me refiero así para fines prácticos para identificar que es el viejo reglamento, porque es el que vamos a abrogar, hago esa acotación, sí entiendo perfectamente que está vigente, no tengo autismo”, respondió Hernández.

Inmediatamente, el magistrado Andrés Aguilera Martínez atendió que “nada de autismo”, suplicando a Xóchitl que “no haga esa referencia”.

Sin embargo, la magistrada volvió a arremeter contra la comunidad autista.

“Perdón, a la mejor no es la palabra, pero sí me trata la magistrada como si tuviera algún atraso mental, se me vino a la mente el autismo, a la mejor no debí haber dicho eso”, dijo.