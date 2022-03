“Si pierdo me voy”, AMLO asegura que respetará decisión de mexicanos sobre revocación de mandato

Dicho decreto permite a los funcionarios promover la revocación de mandato sin que sea considerado como propaganda gubernamental, ya fue aprobado y publicado por el presidente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

SI PIERDO, ME VOY

Asimismo, el Presidente reiteró que aunque el resultado de la consulta de revocación de mandato no sea vinculatoria, es decir, que reúna el 40 por ciento de la participación ciudadana, si la mayoría vota por que no continúe al frente del Gobierno mexicano, se irá.

“Si no hay difusión y no hay casillas para que la consulta sea vinculatoria, tenga efectos legales, necesita participar más del 40% de los ciudadanos, estamos hablando de 35 millones de ciudadanos, para que sea legal. Pero yo estoy planteando, y es mi compromiso, además es una convicción de que aunque no se llegue al 40% si pierdo, me voy”, dijo AMLO.

URGEN AL INE REVELAR DÓNDE INSTALARÁ CASILLAS PARA REVOCACIÓN DE MANDATO

Por otra parte, López Obrador urgió al Instituto Nacional Electoral (INE) para que den a conocer dónde y cuántas casillas se instalarán para la revocación de mandato el próximo 10 de abril.