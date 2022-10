CDMX.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que fingir y simular en la actividad pública destruye y aísla de la ciudadanía, por lo que conminó a las y los jóvenes a ser auténticas y auténticos: no pretendan ser lo que no son, siéntanse orgullosos de lo que son y no pretendan escalar a clases a las que no pertenecen, asentó.

“En el ejercicio político, una actitud de fingimiento, de simulación, destruye. No lo hagan. Si ustedes quieren ser servidores públicos no finjan, no simulen, porque eso les traerá como consecuencia aislarse de la gente”.

Durante una cátedra que impartió en el “Taller Legislativo 10 x México”, que se llevó a cabo en el Senado, celebró que se realicen este tipo de encuentros, pues siente que ya están preparando a las nuevas generaciones para entregarles la estafeta.

Ricardo Monreal Ávila también les dijo a los jóvenes estudiantes que se alejen de la soberbia y la arrogancia, pues es el camino del distanciamiento social.

Enfatizó que, si su vocación es el servicio público, deben enfocarse en ayudar, pues eso da grandes satisfacciones.

